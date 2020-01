Napoli, il primo BookMob del 2020 si terrà a Piazza Dante (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si rinnova, oramai da anni a questa parte, l’appuntamento con il BookMob organizzato da Librincircolo – BookMob. La location scelta per il primo scambio di libri del 2020 è Piazza Dante. Le modalità di svolgimento dell’evento sono invariate: gli interessati a partecipare dovranno presentarsi all’appuntamento domenica 5 gennaio in Piazza Dante, poco prima delle ore 12, con il proprio libro incartato come fosse un regalo a tutti gli effetti, rispettando il tema dell’evento: la Befana. Una volta ascoltate le istruzioni, i partecipanti si disporranno in circolo e cominceranno a scambiarsi i libri. Il proprio pacco regalo sarà dato al partecipante che si trova alla propria sinistra, mentre si riceverà quello della persona alla propria destra. I libri scorreranno così all’interno di questo cerchio in senso orario e ... Leggi la notizia su anteprima24

