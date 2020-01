Maltrattato a Sovico, adottato a Varedo: la storia del cagnolino Donut (Di sabato 4 gennaio 2020) E’ stato strappato dai maltrattamenti a Sovico (Monza e Brianza) e ora può iniziare una nuova vita a Varedo nella nuova famiglia che l’ha adottato. E’ questa in sintesi la storia del cagnolino Donut, salvato dall’intervento dell’Enpa di Monza. Era gravemente sottopeso, sporco e con una vistosa ferita a lato del muso. Nonostante si fosse resa conto delle sue condizioni, la famiglia di Sovico non si era impegnata a curarlo adeguatamente. Così è stato preso dai volontari dell’enea: i primi giorni in canile il piccolo faticava a mangiare e a prendere le terapie prescritte probabilmente per il dolore della ferita e perché si trovava solo in un ambiente per lui nuovo. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

