LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Federico Pellegrino e Scardoni secondi! Dalle 11.25 le finali (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE MASCHILI 9.45: Appuntamento alle 11.25 per quarti, semifinali e finali della Sprint in tecnica classifica di Val di Fiemme. 9.43: Si qualifica per il rotto della cuffia l'azzurro Stefan Zelger che agguanta il 30mo posto a pari merito con il francese Backscheider: l'azzurro è però davanti grazie ai millesimi. 9.41: Questa la top ten, quando mancano gli ultimi dieci atleti al traguardo che non cambieranno di certo le posizioni di vertice: Klaebo, Pellegrino, Golberg, Ustiugov, Bolshunov, Haeggstroem, Rastelli, Halfvarsson, Svensson, Maltsev. 9.39: Eliminato anche Abram che è già 33mo, mentre Zelger è sceso in 29ma piazza. 9.38: Zelger si inserisce al 27mo posto ed è a rischio eliminazione. Già fuori dai 30 Salvadori. 9.37: Molto bene anche Rastelli che è settimo a 8″68 da Klaebo.

