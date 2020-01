LIVE Pistoia-Dinamo Sassari, Serie A basket 2020 in DIRETTA: prosegue la rincorsa dei sardi alla vetta (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione della diciassettesima giornata di campionato Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Pistoia basket 2000-Dinamo Banco di Sardegna Sassari, diciassettesima e ultima giornata di andata di Legabasket 2019-2020. Prima gara ufficiale del 2020 per toscani e sardi che anticipano l’ultimo turno del girone di andata al PalaCarrara di Pistoia. La Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco tenta l’aggancio in vetta alla Virtus Bologna di Sasha Djordjevic che scenderà invece in campo nel pomeriggio di domenica a Trento. Di fronte i biancoblù troveranno una OriOra Pistoia di Michele Carrea, già tagliata fuori dalla lotta per le Final Eight di Coppa Italia. Archiviato un 2019 che resterà negli annali del basket sassarese, chiuso con una vittoria sulla Vanoli Cremona (84-74), la Dinamo ... Leggi la notizia su oasport

