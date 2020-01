Il secondo tragico Salvini su Trump (Di sabato 4 gennaio 2020) «Fra, da un lato, l’estremismo e la violenza islamica e, dall’altro, la libertà, non ho dubbi su cosa scegliere: sempre e comunque la libertà, la pace, il rispetto dei diritti umani e dei nostri valori cristiani»: con momenti di vero e proprio pathos grammaticale, oggi arriva il secondo endorsement di Matteo Salvini nei confronti di Donald Trump su Facebook, dopo quello di ieri che ha suscitato un bailamme nei commenti. Il secondo tragico Salvini su Trump Il Capitano ci deve tenere davvero tanto a riguadagnare un posto in prima fila tra gli alleati del presidente degli Stati Uniti dopo che quest’ultimo l’ha scaricato in seguito alla crisi di agosto e all’applauso a “Giuseppi”. E poco importa se così si mette di traverso rispetto all’altro grande alleato, Vladimir Putin. Ma nei commenti è di nuovo un massacro, anche perché il sovranismo alle ... Leggi la notizia su nextquotidiano

