Gol Vidal: il cileno entra e ribalta il derby di Barcellona – VIDEO (Di sabato 4 gennaio 2020) Gol Vidal: il centrocampista cileno, sempre nel mirino dell’Inter, entra in campo nella ripresa e ribalta il derby contro l’Espanyol – VIDEO Arturo Vidal è al centro di tante voci di mercato: il centrocampista cileno è sempre nel mirino dell’Inter, che vorrebbe portarlo a Milano già a gennaio. Intanto Vidal si sta ritagliando uno spazio importante con la maglia del Barcellona: il cileno, da subentrato, ha ribaltato il derby contro l’Espanyol. Grandissimo il gol dell’1-2, con un colpo di testa da antologia. Vidal’in attığı gol. Espanyol 1 – Barcelona 2 Leggi la notizia su calcionews24

MarcoBarzaghi : gol di Vidal ... ribalta il derby di Barcellona! Sesto gol ... #Vidal ???? - CristinaDaless5 : RT @MarcoBarzaghi: gol di Vidal ... ribalta il derby di Barcellona! Sesto gol ... #Vidal ???? - CristinaDaless5 : RT @AndreaInterNews: #Vidal da riserva del Barcellona ha una media-gol di un gol ogni 90'. Avendo già segnato 6 gol, pur non essendo il suo… -