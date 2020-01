Giulia Calcaterra Instagram, décolleté esplosivo: «Immensa!» (Di sabato 4 gennaio 2020) La bellissima Giulia Calcaterra si è fatta conoscere dal grande pubblico prima come velina di Striscia la Notizia e poi come naufraga del reality di Canale 5 l’Isola dei famosi. Oggi la showgirl è una nota influencer. Sul suo profilo Instagram Giulia Calcaterra è seguita da oltre 700 mila followers. La ragazza ogni giorno condivide con loro sia diversi momenti della sua vita, dai suoi viaggi ai suoi consigli sul fitness. Poche ore fa ha stupito i suoi ammiratori con una sua foto in bianco e nero. Le sue curve da sballo non sono passate minimamente inosservate. I suoi followers hanno prestato attenzione anche alle sue parole. Il pochissimo tempo Giulia ha ricevuto una marea di like e commenti. Leggi anche –> Giulia Calcaterra Instagram, mozzafiato in costume: «Un lato B da Oscar» Giulia Calcaterra Instagram: décolleté esplosivo Giulia Calcaterra su Instagram ha postato ... Leggi la notizia su urbanpost

