Gf Vip, Cristina Plevani esclusa: “Quando non conti un ca**o” (Di sabato 4 gennaio 2020) L’8 Gennaio 2020 inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Condotta da Alfonso Signorini, tra i partecipanti del realty ci saranno quattro concorrenti storici del Grande Fratello: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. La scelta dei candidati però non è stata digerita da Cristina Pleviani, la prima vincitrice in assoluto del reality nel 2000. La Pleviani ha condiviso il suo disappunto su Instagram: nonostante sia una delle ex concorrenti più conosciute, non avrebbe ricevuto nessuna proposta per entrare nella Casa a 20 anni di distanza dalla sua partecipazione. Cristina Plevani: lo sfogo su Instagram Questo il suo commento: “Quando non conti un caz** e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello. O sto loro troppo sul… Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò ... Leggi la notizia su notizie

