Dopo le abbuffate delle feste si rischiano 5 Kg in più: i consigli detox per dimagrire (Di sabato 4 gennaio 2020) Aperitivi di auguri, cene, cenoni con l’aggravante dei tanti avanzi di prelibatezze ‘sopravvissuti’ ai festeggiamenti che continuano a tentarci e non aiutano a ridurre le calorie. Le festività natalizie lasciano, in molti casi, il segno sulla bilancia, soprattutto in chi ha superato i trent’anni. Chi ha esagerato può infatti avere accumulato fino 3 chili, che possono diventare 5 se panettoni, torroni e cotechini circolano ancora per casa. “Sistemi semplici, sani e veloci per rimettersi in forma ci sono“, assicura all’AdnKronos Salute Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta dell’università di Pisa, che invita a evitare costosi alimenti dietetici che promettono miracoli e a puntare sulla semplicità’: frutta, verdura, tisane ‘povere’ detox, latte e cannella. Il tutto ‘condito’ da attività fisica e molta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

leggoit : Dieta, dopo le abbuffate delle feste fino a 5 kg in più: i consigli detox del nutrizionista - i_allon : E provo a darmi un aspetto dignitoso dopo tutte ste abbuffate - Armadillina : Io e @julien170905 dopo le abbuffate natalizie ?????????????????????? Addiooooooooooooooooooooooo #Buongiorno guagliunissi… -