Dakar 2020: i favoriti dei camion. Team Kamaz guida la spedizione, Nikolaev a caccia del quinto sigillo (Di sabato 4 gennaio 2020) Il grande momento è finalmente arrivato. I preparativi per il primo appuntamento motoristico del nuovo anno sono stati ultimati e sulla Dakar 2020 si possono accendere i riflettori. A Jeddah, in Arabia Saudita inizia domani, 5 gennaio, un lungo commaino che durerà 12 giorni e quasi 8000 km, con quattro categorie diverse che si daranno battaglia per riscrivere la storia affrontando molte insidie nel primo capitolo di questo terzo atto della Maratona del Deserto. Per quanto riguarda i camion la situazione è abbastanza lineare: tra i 46 equipaggi in gara (totale di 136 partecipanti) c’è un grandissimo favorito e diversi outsider che potrebbero dire la loro fino alla fine. Ovviamente tutti i favori del pronostico vertono sul russo Eduard Nikolaev, che ha vinto le ultime tre edizioni e quattro volte in totale. Tutto fa pensare che la lotta per la vittoria si risolverà comunque ... Leggi la notizia su oasport

