Cosa si prova quando si è immersi in un visore per la realtà virtuale (Di sabato 4 gennaio 2020) (foto: AMY OSBORNE/AFP via Getty Images) A un certo punto mi sono trovato armi in pugno e in bilico su una balconata. Sotto di me, i nemici prendevano la mira per colpirmi e io, ben attento a non cadere dalla balconata, facevo del mio meglio per difendermi. Solo una volta terminato il livello mi sono reso conto di una Cosa ovvia: io non posso cadere da questa balconata. Fisicamente, infatti, mi trovo nel soggiorno di casa mia con indosso un visore per la realtà virtuale (nello specifico, Oculus Quest). A quel punto, ho iniziato a camminare verso il confine della balconata. Sarei caduto o avrei camminato nell’aria? In questo caso, la risposta era la seconda, ma l’aspetto più importante è un altro: prima di mettere i piedi nel vuoto ho esitato, come se non fossi del tutto convinto che, effettivamente, non stessi correndo nessun rischio. È un esempio classico della dissonanza cognitiva ... Leggi la notizia su wired

