Cile, centinaia di persone in piazza contro il governo Pinera: scontri tra polizia e manifestanti (Di sabato 4 gennaio 2020) Non si fermano le proteste in Cile. scontri tra polizia e manifestanti a Santiago, durante la prima manifestazione dell’anno contro il governo di Sebastian Pinera. centinaia le persone scese in piazza, nella protesta diventata violenta tra i manifestanti e le forze dell’ordine L'articolo Cile, centinaia di persone in piazza contro il governo Pinera: scontri tra polizia e manifestanti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Cile, centinaia di persone in piazza contro il governo Pinera: scontri tra polizia e… - TutteLeNotizie : Cile, centinaia di persone in piazza contro il governo Pinera: scontri tra polizia e… - Noovyis : (Cile, centinaia di persone in piazza contro il governo Pinera: scontri tra polizia e manifestanti) Playhitmusic - -