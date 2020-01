Bombardamento in Libia, Haftar: “Lotta contro intervento turco” (Di domenica 5 gennaio 2020) 28 persone sono morte e 18 sono state ferite da un Bombardamento in una scuola miliare in Libia (bilancio ancora provvisorio). Ma secondo l’agenzia spagnola Efe le vittime potrebbero essere tra 40 e 70. Ancora non sono chiare le responsabilità dell’attacco ma Tripoli ha accusato i combattenti dell’esercito di Haftar, che ha chiamato la popolazione ad una lotta contro l’intervento di Ergdogan. Il 2 gennaio 2020 il Parlamento ha infatti dato il via alla presenza di truppe turche nello stato africano contro la sua campagna per la presa della capitale. Leggi la notizia su notizie

