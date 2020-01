Beni culturali | Pompei tra i quattro siti italiani più popolari al mondo secondo

Beni culturali - torna il «tesoretto» del gioco del Lotto : Il meccanismo escogitato da Veltroni ministro del primo governo Prodi è di nuovo attuale: la Manovra mette sul piatto una dote di 23 milioni per il 2021 e 33 per gli anni successivi

Morto ex Dc Dario Antoniozzi - fu ministro Beni culturali : E' Morto a Cosenza Dario Antoniozzi. Deputato Dc ed europarlamentare per piu' legislature, Antoniozzi era nato a Rieti e cresciuto a Cosenza. Aveva 96 anni. Il padre Florindo si era trasferito in Calabria per ragioni di lavoro. Antoniozzi è stato eletto per la prima volta alla Camera nel 1953. Vicesegretario politico della Dc e leader della Democrazia Cristiana in Calabria per molti anni, è stato sottosegretario e ministro del turismo e ...

Mostre e teatro per valorizzare i Beni culturali di Carinola : Tempo di lettura: 2 minutiCarinola (Ce) – Cresce l’attesa per domenica 22 dicembre, una giornata ricca di eventi da vivere a Carinola nell’ambito del progetto “Carinola. Il recupero delle radici”. Alla ore 18.00 nelle sale di Palazzo Petrucci sarà inaugurata la sui beni culturali di Carinola. Sarà l’occasione per la presentazione delle sperimentazioni delle soluzioni tecnologiche della filiera “smART show” sui siti locali di ...

Beni culturali - Sicilia : da venerdì in mostra nuovi reperti a Palazzo Ciampoli di Taormina : Si arricchisce di nuovi reperti, in prestito dal MuMe e dalla Soprintendenza di Messina, la mostra sulla storia dell’archeologia subacquea in Sicilia in corso da ottobre a Palazzo Ciampoli di Taormina a cura del Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano. Domani, venerdì 20 dicembre, ore 11 l’inaugurazione alla presenza di Orazio Micali (Direttore del MuMe), di Mirella Vinci (Soprintendente ai Beni culturali di ...

Beni culturali - De Luca annuncia : Al via la digitalizzazione dell’Archivio D`Avalos : “E` doveroso inserire l`Archivio D`Avalos, tesoro della storia meridionale, nell`Ecosistema digitale per la Cultura, progetto della Regione Campania sul quale abbiamo investito 28 milioni di euro, e che ha già aperto i propri ‘cantieri’ con la dematerializzazione di archivi e musei”. Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Siamo partiti, ed è stata avviata concretamente già da ...

Certosa di Trisulti : il ministero dei Beni culturali sfratta Harnwell : Ammiratore di Bannon e Salvini, voleva trasformarla in un centro di formazione per sovranisti. Ora dovrà abbandonare il monastero entro domenica. O "si procederà coattivamente". Si era impegnato a pagare 100mila euro l'anno di affitto

Sicilia - Beni culturali : omaggio a Franco Papò - l’ufficiale aeronautico col pallino dell’archeologia subacquea : E’ stato uno dei pionieri dell’archeologia subacquea in Sicilia. Ha scoperto il Relitto delle Colonne al largo di Taormina, poi esplorato dall’archeologo Gerhard Kapitän. È stato un divulgatore del mondo sommerso e, soprattutto, un promotore ante litteram della nascita di una coscienza archeologica fra i primi sub sportivi nella Sicilia degli anni Cinquanta e Sessanta. Parliamo di Franco Papò, romano (1926-1984), ufficiale ...

Beni culturali di scena al teatro del liceo “Sabatini-Menna” di Salerno : Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Mercoledì 11 dicembre 2019, alle ore 11.00, nella Sala teatro del liceo Artistico “Sabatini – Mmenna” (via G. Grimaldi 7) di Salerno sarà presentato il progetto di restauro delle MONETE ANTICHE DI ELEA-VELIA, selezionato per il concorso di ART Bonus 2019, a cura della Soprintendenza e dell’Università di Salerno. All’incontro, moderato da Michele FAIELLA, giornalista e funzionario responsabile ...

Take part - save art : il primo e-commerce dedicato al restauro di Beni culturali in Italia : “Amore, per il nostro anniversario ti regalo il restauro del balcone di Giulietta”. L’antico palazzo dei Capuleti non è ancora in catalogo, ma altre opere più o meno celebri sono pronte per essere salvate dall’incuria. Basta un click, qualche euro e in cambio si riceve persino un regalo. Così l’antica pratica del mecenatismo – un tempo prerogativa di nobili e re – diventa pop. A ...

Beni culturali : rilievi ai mercati di Traiano con laser e georadar : Tecnologie di ultima generazione saranno utilizzate per verificare lo stato di salute dei mercati di Traiano. Il famoso complesso monumentale di epoca romana, sorto agli inizi del secondo secolo alle pendici del colle Quirinale, ospiterà infatti un “workshop sul campo” con l’utilizzo di sistemi hi-tech come lo “SLAM LS”, un nuovo apparato che utilizza impulsi laser per realizzare la mappa tridimensionale di un luogo, e il “3D-Radar” capace ...

Campania-Cina - intesa su Beni culturali e archeologia : Tempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa la missione istituzionale della Campania in Cina, dopo in un’intensa settimana di scambi, prima a Pechino per il SIEE SINO-Italian Exchange Event con la piattaforma regionale di cooperazione in ambito R&I e la China-Italia Innovation Week, programma di cooperazione bilaterale sui temi della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione alla presenza del Ministro Lorenzo ...

Messina : M5S - 'bene intervento per museo - ora Musumeci nomini assessore Beni culturali' : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - "Apprezziamo la tempestività con la quale il presidente Musumeci ha disposto la messa in sicurezza del museo di Messina dopo gli scandalosi allagamenti dei giorni scorsi. La nostra richiesta è stata soddisfatta senza esitazioni e ben venga quindi questo intervento per

Messina : piove al Museo - M5S 'Beni culturali abbandonati - Musumeci nomini assessore' : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Opere d'arte al fianco di pozzanghere d'acqua. E' quanto accade al Museo di Messina dove la pioggia si è infiltrata dalle coperture. "Siamo disgustati nel vedere capolavori d’inestimabile valore a mollo - affermano i deputati del M5S all'Ars Antonio De Luca e Valentina

Tuscania - il maxi impianto fotovoltaico autorizzato dalla Regione. Ministero e dei Beni culturali ricorre al Tar : “Noi difendiamo l’interesse pubblico generale, non i profitti privati in nome e per conto dei cittadini e dell’articolo 9 della costituzione”. Margherita Eichberg, Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, in un incontro presso la Prefettura di Viterbo, alla fine di settembre, è stata chiara con le aziende che sono in procinto di ...