Bari, incendio in un appartamento: muore Angela, docente universitaria (Di sabato 4 gennaio 2020) Angela Lee, lettrice di inglese all'università di Bari, è morta a causa di un incendio che è divampato nel suo appartamento a Bari, nella centrale via Quintino Sella. La donna era stata vista poco prima da un commerciante della zona: subito dopo, però, sarebbe divampato il rogo che è stato fatale per la vittima, originaria di Glasgow. Leggi la notizia su fanpage

