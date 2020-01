Antonella Fiordelisi Instagram | foto in bikini e curve esplosive | «Che bambola!»

Antonella Fiordelisi Instagram - stories sensuali e provocanti : «Che gnocca!» : Antonella Fiordelisi è una delle influencers italiane più chiacchierate del ultimo periodo. La sua bellezza e la sua simpatia le hanno aperto diverse porte, ma nonostante questo tiene sempre i piedi per terra e non si lascia sfuggire importanti traguardi. Infatti, solo qualche settimana fa si è laureata. Attraverso le sue stories raccontava spesso delle giornate passate sui libri e finalmente ha raggiunto il suo obbiettivo. Passata la pressione ...

Selvaggia Roma e la lettera ad Antonella Fiordelisi : «Francesco Chiofalo mi ha chiesto di tornare con lui» : La storia fra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, conosciuto anche col soprannome di Lenticchio, sembra essere in un momento di impasse. Lei infatti si è laureata e lui non era presente al momento, come dimostrano gli scatti sul social, e ora torna dal passato l’ex di Francesco, Selvaggia Roma. Selvaggia, in una lettera scritta al settimana “DiPiù”, ha fatto spere ad Antonella che i due si sono sentiti al telefono: “Lui voleva parlarmi a ...

Selvaggia Roma scrive una lettera ad Antonella Fiordelisi : “Francesco Chiofalo mi ha chiesto di tornare con lui” : Selvaggia Roma torna a far parlare di sé, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha scritto una lettera ad Antonella Fiordelisi per consigliarle di stare lontana da lui perché non potrà mai fidarsi davvero. Nella lettera, pubblicata sul settimanale Di Più, si legge: “Quando nei giorni scorsi non eri ancora tornata da lui ci siamo sentiti al telefono. Lui voleva parlarmi a tutti i costi dopo mesi in cui non ci siamo rivolti la parola. Gli ho ...

Selvaggia Roma scrive ad Antonella Fiordelisi : Chiofalo mi ha chiesto di tornare con lui : Dopo tante lacrime, polemiche e litigate, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono tornati insieme. È stata una riconquista difficile quella di Lenticchio, che per lunghi mesi ha viaggiato da Roma a Salerno per ottenere il perdono di Antonella. Qualcuno ha pensato fosse tutta una messa in scena per mantenere alta l'attenzione sulla coppia ma i due hanno sempre smentito categoricamente. Tra quelli che si sono maggiormente scagliati contro ...

Antonella Fiordelisi Instagram - mozzafiato nel giorno della laurea : «Che splendida dottoressa!» : Antonella Fiordelisi su Instagram è una nota influencer. La bellissima Antonella oggi, 20 dicembre 2019, si è laureata in Scienze politiche e così ha postato una sua foto sul suo profilo social per condividere anche con i followers questo momento speciale. L’influencer ha commentato così il suo post: «E da oggi…chiamatemi Dottoressa». Una notizia inaspettata che è piaciuta moltissimo ai suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente ...

Antonella Fiordelisi TikTok - balletto sensuale che toglie il fiato : «Sei ipnotica!» : Antonella Fiordelisi è una delle influencers italiane più seguite del ultimo periodo. Molto attiva su diversi canali social tra cui Instagram e TikTok. Sulla prima piattaforma conta più di un milione di iscritta mentre sulla seconda mille followers. Può non sembrare un numero alto, ma per TikTok lo è. La modella ha questo gran talento di conquistare tutti con un solo sguardo e la capacità innata di far parlare di sé. Ultimamente la sua vita ...

Temptation Island : Antonella Fiordelisi dà un ultimatum a Chiofalo : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo di Temptation Island: l’avvertimento di lei Sull’ultimo numero del settimanale Di Più è stata pubblicata una lunga lettera di Antonella Fiordelisi in cui ha svelato i motivi che l’hanno portata a perdonare Francesco Chiofalo dopo aver scoperto il suo tradimento. Tradimento che la ragazza ha fatto molta fatica a digerire. E oggi Antonella Fiordelisi sul magazine Di Più, dopo aver parlato ...

Antonella Fiordelisi parla di Chiofalo : “Non si è capito” - ecco come sta ora : come sta Francesco Chiofalo, parla Antonella Fiordelisi Grande spavento per Francesco Chiofalo! Il trentenne romano ieri sera è finito in ospedale. Le sue labbra infatti si sono gonfiate a dismisura, e la stessa cosa stava succedendo al suo corpo e al suo viso che, inoltre, si stavano riempiendo di macchie. Ma come sta ora? A […] L'articolo Antonella Fiordelisi parla di Chiofalo: “Non si è capito”, ecco come sta ora proviene da ...

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo di nuovo insieme. Ma arriva subito la reazione di Selvaggia Roma : Gli indizi di un ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo erano piuttosto evidenti. La notizia bomba delle ultime ora parla proprio di un avvicinamento tra i due: sono di nuovo una coppia come in molti follower sui social avevano sospettato da tempo! “Mi ha giustificato il motivo del tradimento – ha spiegato durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, la bellissima di Temptation Island. Lui ...

Antonella Fiordelisi perdona Francesco Chiofalo : «Ha giustificato il motivo del tradimento e si è pentito» : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi dopo un periodo di crisi sono finalmente tornati insieme. Lenticchio, così viene chiamato l’ex protagonista di “Temptation Island”, ha annunciato la cosa dal suo account Instagram mentre Antonella, ospite di “Live – Non è la D’Urso”, ha spiegato perché ha perdonato il suo fidanzato. La coppia era entrata in crisi lo scorso agosto, quando Antonella aveva affermato sul social di essere stata tradita: “Mi ...

Antonella Fiordelisi : "Ho perdonato Francesco - mi ha dimostrato che si è pentito" (Video) : Antonella Fiordelisi è intervenuta durante la puntata andata in onda ieri sera di Live - Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5.L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e schermitrice 21enne ha parlato, ovviamente, di Francesco Chiofalo con cui ha deciso di tornare insieme ufficialmente e che ha deciso di perdonare dopo il suo tradimento. prosegui la letturaAntonella Fiordelisi: "Ho perdonato Francesco, mi ha dimostrato ...

Antonella Fiordelisi Rivela Perché Francesco Chiofalo l’ha Tradita! : A Live-Non è la D’Urso tra i tanti ospiti era presente anche Antonella Fiordelisi. La ragazza nel salotto di Barbara D’Urso ha raccontato tutta la verità sul suo rapporto con Francesco Chiofalo ed ha spiegato Perché Lenticchio l’ha tradita. Ecco cosa ha dichiarato la giovane in diretta da Barbara D’Urso. A Live-Non è la D’urso, durante il talk dedicato ai tradimenti erano presenti vari volti noti tra cui Elena ...