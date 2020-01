Zendaya che corregge una mamma sulla serie in cui recita è divertentissima (Di venerdì 3 gennaio 2020) LOL Zendaya che corregge una mamma sulla serie in cui recita è divertentissima News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

mtvitalia : Ti riconoscerai in Zendaya se ti è capitato di parlare con un adulto che non ha le idee chiare sui tuoi idoli ?? - saoirsesonan : RT @permanating_: Ogni tanto penso che vorrei avere un'amica stra figa come Zendaya e farmici un sacco di foto meravigliose poi però penso… - permanating_ : Ogni tanto penso che vorrei avere un'amica stra figa come Zendaya e farmici un sacco di foto meravigliose poi però… -