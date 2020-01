Un supereroe trans? Marvel smentisce: "Arriverà presto, ma non ora" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nonostante quanto rivelato da alcuni siti specializzati, la Marvel ha smentito la presenza di un personaggio transgender in un imminente film del MCU. Nonostante quanto rivelato da alcuni giornali, Marvel ha smentito la presenza di un personaggio transgender in uno dei prossimi film del MCU. Questo non significa che non comparirà in toto, anzi ha specificato che avverrà molto presto, ma non in uno dei film in uscita quest'anno. La notizia dell'arrivo di un eroe trans in casa Marvel era stata diffusa in seguito a una dichiarazione del capo dei Marvel Studios Kevin Feige durante una serie di conferenze organizzate dalla New York Film Academy a Los Angeles. In quel frangente gli era stato chiesto se lo studios avesse intenzione di dare maggiore ... Leggi la notizia su movieplayer

