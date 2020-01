Un nuovo Ape Escape in arrivo? L'account Twitter stuzzica i fan (Di venerdì 3 gennaio 2020) Qualcosa si smuove all'orizzonte? Un account Twitter che celebra i 20 anni di Ape Escape (che in Giappone si chiama Pipo Saru) ha recentemente pubblicato un particolare post che ha destato la curiosità dei fan.A Capodanno l'account Twitter ha pubblicato questo post: "Felice Anno nuovo! Anche quest'anno, emozionante, meraviglioso! Sarà un anno in cui verranno condivise importanti informazioni!" si legge con il traduttore incorporato nel social.Se stiamo leggendo correttamente il tweet, sembra che quest'anno potrebbe arrivare una sorta di annuncio. Forse un remake o una versione rimasterizzata è in lavorazione, o forse ancora è in cantiere lo sviluppo di un nuovo gioco. Solo il tempo ce lo dirà.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

