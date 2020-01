Scioperi gennaio 2020: treni, mezzi pubblici e aerei. Il calendario date (Di venerdì 3 gennaio 2020) Scioperi gennaio 2020: treni, mezzi pubblici e aerei. Il calendario date gennaio 2020 sarà un mese abbastanza intenso sul fronte degli Scioperi, in particolare verso la metà del mese ci sarà una maggiore concentrazione di agitazioni. Non resta quindi che andare a vedere quali sono gli Scioperi previsti per il mese di gennaio 2020, chi è coinvolto e quali sono le modalità degli stop, prendendo a riferimento la tabella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da consultare periodicamente per eventuali modifiche o novità. Scioperi gennaio 2020: gli stop dall’8 al 13 Ecco la tabella degli Scioperi previsti dall’8 al 13 gennaio 2020. Data Sindacati Settore Categoria Modalità Rilevanza Mercoledì 8 OSR FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale Personale Soc. Bilotta Autoservizi di Lamezia Terme (CZ) 4 ore (11-15) Aziendale OSR USB LAVORO PRIVATO Trasporto ... Leggi la notizia su termometropolitico

