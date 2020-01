Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la stagione riparte da Zagabria, Mikaela Shiffrin pronta a proseguire il suo dominio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Messo ormai in archivio il Capodanno, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020 si rimbocca le maniche ed è pronta a dare il via alla lunga tirata verso la conclusione della stagione con le finali di Cortina d’Ampezzo di marzo. Il primo capitolo di questo lungo rush finale è rappresentato dalla tappa di Zagabria – Sljeme (Croazia) nella quale come è ormai consuetudine si disputerà il classico slalom. Il Circo Bianco al femminile si cimenterà sulla pista Crveni Spust nella giornata di sabato 4 gennaio (la prima manche scatterà alle ore 13.00, quindi la seconda alle ore 16.15) per una gara che, come sempre, vedrà una unica, grandissima favorita: Mikaela Shiffrin (contando che sul pendio croato ha vinto le due ultime edizioni). La statunitense non solo sta dominando per il quarto anno consecutivo la classifica generale, ma continua a ribadire, volta dopo volta, che tra i ... Leggi la notizia su oasport

