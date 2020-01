Scambiati per cervi durante una gita nei boschi: papà e figlia di 9 anni uccisi a colpi di fucile (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tragedia di Capodanno in Carolina del Sud, negli Stati Uniti, dove Kim Drawdy, 30 anni, e sua figlia Lauren, di 9, sono stati uccisi accidentalmente a colpi di fucile da un gruppo di quattro cacciatori che li hanno Scambiati per cervi. I due stavano facendo una gita nei boschi di Walterboro quando sono stati colpiti. Indagini sono in corso, in attesa degli esami delle autopsie che sono in programma per domenica prossima. Leggi la notizia su fanpage

