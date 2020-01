Salvini, memoria: il ruolo di Conte nel caso Gregoretti è stato rilevante, una gestione condivisa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Salvini sostiene che la gestione dei migranti non rappresentava l'espressione della volontà autonoma del ministro dell'Interno, bensì un'iniziativa del governo italiano Leggi la notizia su firenzepost

