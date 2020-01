Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch potrebbe essere realtà, almeno stando agli ultimi rumor di un sito (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cos'hanno in comune Nintendo Switch e Red Dead Redemption 2? In questi giorni il filo conduttore tra la console della major di Kyoto e l'ultima fatica di Rockstar è un probabile porting. Recentemente infatti tra le texture del gioco sarebbe comparso un modello di Pro Controller per Switch ed è bastato questo per mandare in visibilio i fan.Ora c'è un nuovo rumor che indicherebbe che il porting sia più vicino di quanto sembri. L'indizio proviene da Instant Gaming, il rivenditore spagnolo di videogiochi. Nella pagina del gioco infatti compare la casella "Switch" che, se viene cliccata, questa informa che il presunto porting arriverà quest'anno.Attualmente non ci sono commenti da parte di Rockstar che confermerebbero l'arrivo di Red Dead Redemption 2 su Switch, e l'immagine del Pro Controller potrebbe indicare un suo supporto su PC in futuro, tuttavia i fan sperano che dopo The Witcher 3, ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #NintendoSwitch si prepara all'arrivo di #RedDeadRedemption2? - cyberanimax : -