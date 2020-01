Progresso tecnologico: la ‘Fondazione Romano’ ospita il prof. D’Ambrosio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 8 gennaio 2020, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita il prof. Marcello D’Ambrosio. All’incontro, coordinato dal prof. Felice Casucci, si presenta il libro Progresso tecnologico, «responsabilizzazione» dell’impresa ed educazione dell’utente, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017. «Il massiccio utilizzo delle tecnologie informatiche, nel favorire inedite forme d’interazione tra gli individui, ha impresso alla società un nuovo corso. Tale Progresso genera forme di comunicazione e trattamento dei dati, rispetto ai quali cresce la domanda di protezione dei diritti della personalità, quali l’immagine, la riservatezza, l’onore, la reputazione ovvero l’interesse alla cancellazione delle informazioni personali. Ciò impone la specificazione del regime ... Leggi la notizia su anteprima24

