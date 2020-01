Prezzo petrolio in rialzo dopo il raid degli USA contro Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Prezzo petrolio in netto rialzo dopo quanto accaduto nella notte tra il 2 ed il 3 gennaio 2020. La morte di Solemani ha destabilizzato completamente il mercato. Il Prezzo del petrolio è in rialzo. L’uccisione del generale Qasem Soleimani ha destabilizzato il mercato. Il generale non era di certo una pedina qualsiasi, ma una … L'articolo Prezzo petrolio in rialzo dopo il raid degli USA contro Soleimani proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

