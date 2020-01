Palermo: confiscati beni per oltre 1 mln di euro a due trafficanti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Palermo, 3 gen. (Adnkronos) – Un patrimonio di oltre un milione di euro è stato confiscato dalla polizia a due palermitani, Tommaso e Pietro Catalano, padre e figlio di 58 e 37 anni, ritenuti due trafficanti di droga con legami con Cosa Nostra. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo su proposta del questore, riguarda tre appartamenti a Palermo, un immobile all’interno di un complesso turistico a Campofelice di Roccella, una villa a Trabia e una Mercedes GLK 200, tutti beni intestati a familiari conviventi. Nel 2015, Tommaso e Pietro Catalano sono stati condannati a 6 e 8 anni di carcere nell’ambito dell’operazione di contrasto al narcotraffico dei Carabinieri di Palermo denominata ‘Panta Rei’. Dalle indagini è emerso come i Catalano fossero organici ad una consorteria criminale dedita al traffico di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

