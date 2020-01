Napoli, Gennaro Gattuso avrebbe deciso: David Ospina giocherà solo in Coppa Italia (Di venerdì 3 gennaio 2020) David Ospina potrebbe giocare in Coppa Italia. Gennaro Gattuso non vuole adottare il turnover di portieri sperimentato da Carlo Ancelotti, quindi l’estremo difensore colombiano dovrebbe essere impiegato sempre e solo nella Coppa nazionale. Agli ottavi di finale gli azzurri sfideranno il Perugia tra 11 giorni. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono da Castelvolturno. Alex Meret è il numero uno indiscusso tra i pali, David Ospina sarà solo il suo sostituto. Il portiere Italiano deve conquistarsi gli Europei: il duello con Pierluigi Gollini per la maglia di terzo portiere dell’Italia non si è ancora risolto. Il giornale francese “Nice Matin”, intanto, elogia proprio David Ospina. Pù di 4000 votanti lo hanno eletto infatti come miglior portiere del decennio del Nizza. “Nessuno conosceva questo portiere quando sbarcò dalla Colombia a soli ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

direzioneprc : Ti salutiamo con Bella Ciao Partigiano Gennaro. Da tutte e tutti noi un immenso grazie - zazoomnews : Napoli parla Giovanni di Lorenzo: “Con Gennaro Gattuso sono fiducioso” - #Napoli #parla #Giovanni #Lorenzo: - Umberto22402909 : @areanapoliit Non so chi Ferrara se è Ciro che giocava nel Napoli lo sa bene che Gattuso e calabrese Non è milanese e Gennaro non è cretino -