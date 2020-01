Milan, tra Piatek e Rafael Leao chi farà la spalla a Ibrahimovic? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Casting caldissimo al Milan per scoprire chi sarà la spalla di Ibrahimovic nel tridente di Pioli: la spunterà il polacco o il portoghese? Dopo l’arrivo di Ibrahimovic, Kris Piatek e Rafael Leao dovranno battagliare per strappare la maglia di partner ideale dello svedese, a Stefano Pioli toccherà studiare l’assetto migliore per esaltare le caratteristiche del nuovo centravanti. Ibra non ha mai faticato a trovare il gol: lo svedese, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ha reso al massimo giocando in coppia con altri centravanti (da Trezeguet a Julio Cruz), duettando insieme a seconde punte tecniche (Robinho, Pato, Cassano)o muovendosi nei tridenti (Psg, Galaxy). Se, come sembra essere, Pioli confermerà il 4-3-3 Rafael Leao sembrerebbe il partner ideale per lo svedese. Sulla destra toccherebbe a uno tra Suso, Calhanoglu e Castillejo. Più difficile, quindi, immaginare un Milan con ... Leggi la notizia su calcionews24

