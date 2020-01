Martin Scorsese: "Robert De Niro è l'attore migliore della sua generazione" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il regista Martin Scorsese ha lodato Robert De Niro definendolo il migliore attore della sua generazione durante una premiazione. Martin Scorsese ha dichiarato che Robert De Niro è l'attore più grandioso della sua generazione durante un discorso che ha preceduto la consegna del Variety Creative Impact in Acting Award. Il regista di The Irishman ha infatti ricordato: "Ci siamo incontrati quando avevamo 16 anni. Penso la prima star del cinema con cui io abbia lavorato fosse Paul Newman in Il colore dei soldi. Prima di quel momento si trattava di lavorare con gli amici, quasi come fossero dei film fatti in casa, situazione che è poi arrivata al suo apice con The Irishman. Abbiamo dovuto impiegare molti anni per ... Leggi la notizia su movieplayer

