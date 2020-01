LIVE Italia-Russia 0-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 6-1 1-4, russo in vantaggio di un break nel secondo set. Sconfitto Travaglia (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Medvedev! Sale la percentuale dal servizio del russo e si complicano le cose per l’azzurro. 40-15 Ace del russo! 30-15 Grande difesa di Fognini anche se Medvedev ha sbagliato una volée tutt’altro che complicata. 30-0 In rete la risposta sul servizio al centro di Medvedev. 15-0 Il russo si apre il campo di dritto e chiude con un’ottima volée. 3-1 BREAK Medvedev!!! Il tennista azzurro ha avuto un passaggio a vuoto regalando gran parte dei punti di questo game. 30-40 Servizio ad uscire e rovescio ad incrociare incontenibile del ligure. 15-40 Ancora un errore di Fognini, questa volta con un dritto finito in corridoio. Due palle break per il russo. 15-30 Servizio e dritto da manuale. 0-30 Doppio fallo dell’azzurro. 0-15 Brutto errore di Fognini con una comoda volée alta spedita fuori. 2-1 Medvedev sta pian piano ... Leggi la notizia su oasport

- zazoomnews : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomnews : LIVE Italia-Russia 0-1 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 5-0 il ligure sta dominando. Sconfitto Travaglia -… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 0-1 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 3-0 ottimo inizio del ligure. Sconfitto Travaglia…