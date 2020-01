Dove vedere Lecce-Udinese in diretta tv e streaming (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dove vedere Lecce-Udinese in diretta tv e streaming Lecce-Udinese è un match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di lunedì 6 gennaio allo stadio Via del Mare di Lecce. Il Lecce è una di quelle squadre che ricevono complimenti per il gioco espresso e per il coraggio, ma che raccolgono meno di quanto meritano. I pugliesi vogliono inoltre sfatare un incredibile tabù che li vede protagonisti: sono infatti l’unica squadra della Serie A a non aver ancora mai ottenuto un successo tra le mura casalinghe nelle otto gare disputate nel loro stadio. Dati che, alla lunga, potrebbero incidere sul percorso di una squadra che lotterà fino all’ultimo per non retrocedere e che – in teoria – dovrebbe fare del proprio stadio un fortino. L’Udinese è reduce dall’inaspettata vittoria ottenuta in ... Leggi la notizia su termometropolitico

Captaivn : @ crush delle medie dove sei dove esci il fine settimana fatti vedere - archiliutprando : @ManuLele8790 @LejandroTano Vivo in uno stato di vita realissima dove tutti si lamentano di vedere il cazzo solo in… - mentoringla : Siamo arrivati agli ultimi giorni dell'anno! Stiamo sicuramente facendo il nostro personale bilancio. Ho preparato… -