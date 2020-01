Come usare in modo sicuro TikTok (Di venerdì 3 gennaio 2020) TikTok è sicuramente l’app del momento. Moltissimi i ragazzini che si sfidano, seguono le loro star preferite, caricano video, mettono like, conoscono persone. Ma quanto è sicura un’applicazione di questo tipo? Meglio fare un po’ di chiarezza. Le app amata dai nostri ragazzi non vanno mai demonizzate. Ma vanno studiate, capite e comprese. E dobbiamo insegnare ai nostri figli a fare lo stesso. Se usata bene la tecnologia può essere un valido aiuto, può spingere i ragazzi a esprimersi, ad aprirsi al mondo, a fare conoscenze. A patto che tutto avvenga nella massima sicurezza. Ecco perché tutti, adolescenti e genitori, dovremmo conoscere 10 regoli fondamentali. Non tenere nascosto l’account TikTok ai propri genitori, perché possono aiutarti a usarlo meglio e in tutta sicurezza. Mai registrarsi se non si hanno almeno 13 anni. Mai mentire sulla propria età: ... Leggi la notizia su bigodino

