Coachella 2020, la line up ufficiale. Headliner e cast completo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Coachella 2020, il big event dell'anno - la reunion dei Rage Against The Machine - è confermato. Il primo weekend, sul traino di questa notizia, è già andato sold out. Con la line up ufficiale, pubblicata oggi, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Il festival più glam di Primavera, che nel 2019 ha compiuto 20 anni, col 2020 arriva alla sua sedicesima edizione (eh, sì, non sono state sempre rose e fiori, soprattutto all'inizio). Pronto ancora una volta a mescolare il pubblico degli amanti della musica con quello dei musicisti più popolari del pianeta e delle giovani star della moda, del cinema e della tv. Con la festa di chi è felice giusto con un biglietto e riuscendo a farsi spazio fino ad arrivare sotto il palco che si alterna ai party esclusivi, appannaggio dei soli vip e, in parte, di chi compra la vip experience se ... Leggi la notizia su gqitalia

gabesimas : É real, @Anitta e @pabllovittar no line up do Coachella 2020 - rllyunluckyone : RT @__TAEMlNlSM: sono passati 3 giorni dall’inizio del 2020 e già partiamo con le cagate qui il vero problema è che i bigbang vanno in suol… - FentyMinaj8 : RT @PlantRap: Line do Coachella 2020 na Califórnia, o evento contará com: Megan Thee Stallion, Big Sean e City Girls no 1° dia Travis Sc… -