Calcio Estero DAZN, Programma e Telecronisti 3 - 6 Gennaio 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà in campo in Spagna la 19esima giornata della Liga mentre in Inghilterra si gioca il Round 3 della FA Cup.Il clou è il derby di Barcellona, per i blaugrana una suggestione... Leggi la notizia su digital-news

CorSport : Samba d'Or ad #Alisson: è il miglior giocatore brasiliano in #Europa ?? - tuttosport : #Everton, #Kean: '#Ancelotti? Grande allenatore. Imparerò molto' - nyepez : RT @ETGazzetta: 2020, l'#Olanda di Cruijff non esiste più: dal 1° gennaio si chiamano semplicemente #PaesiBassi... -