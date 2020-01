Calcio a 5, Serie A 2019/2020: l’Italservice vince e convince, Avellino batte Aniene col brivido (Di sabato 4 gennaio 2020) La sedicesima giornata della Serie A 2019/2020 di Calcio a 5 inaugura sia il nuovo anno solare che il girone di ritorno. Nella serata odierna si sono disputati i primi cinque incontri del turno, con i rimanenti tre che chiuderanno il programma domani sera e vedrà impegnata soprattutto l’Acqua & Sapone. Nell’attesa dei rivali i campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro iniziando come avevano terminato, dominando. Match senza storia quello disputato al Pala Nino Pizza dove i marchigiani hanno travolto per 5 a 0 una CDM Futsal Genova totalmente incapace di trovare risposte all’organizzazione avversaria. Protagonista numero uno della serata il bomber Cristian Borruto, autore di una tripletta che lo fa salire a quota 15 reti stagionali e permette a Pesaro di allungare a 39 punti in testa alla Serie A. Ancora più straripante la vittoria casalinga del Real ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ??? #Ibrahimovic titolare in amichevole ?? Ed è subito gol ? - tuttosport : #Pogba-#ManchesterUnited, è rottura: e #Raiola fa allusioni sulla #Juve ?? - Gazzetta_it : #milan, è già Ibra-show: 'Sarò molto più cattivo. CR7? La sfida è con me stesso. Sono pronto' -