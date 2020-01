Almanacco del 03-01-2020 ore 07:30 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Almanacco del giorno siamo a venerdì 3 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale oggi le chiesa di Contrada Santa Genoveffa di Parigi un composto dal termine celtico Genoa stirpe unito Germanico WiFi donna significato di donna di Nobile stirpe questo antico nome nordico ancora discretamente in tutta Italia specie al sud dominata dalla fantasia della Luna alterna momenti di affabilità periodo in cui si chiude in casa per occuparsi solo della sua famiglia le tue dice un uomo Comprensivo molto aperto e gioviale a dire il tipo pettegole di mondo per sposarti scegli fra un uomo Sereno è capace di accudirlo e proteggerla il timore di offendere l’altrui suscettibilità e di non essere creduta può impedirle di esprimere ilopinioni e intuizioni facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi nel particolare vogliamo fare gli auguri a Lea ad Antonino e a voi A tutti ... Leggi la notizia su romadailynews

