Airola, tutto pronto per la cavalcata dei Magi e il Presepe Vivente (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAirola – Come da tradizione, per celebrare il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2020 dalle ore 16;00, il Comitato Corso Caudino “San Pasquale” organizza ad Airola, con il patrocinio del Comune, della Pro Loco cittadina e la collaborazione dei Frati Minori, Jesce o sole (ass. culturale di Paolisi), Airolandia, Amici di San Donato, Amici del Venerdì, Amici del Borgo, Gifra, gruppo Parrocchiale della SS. Annunziata, gruppo Parrocchiale di San Domenico, Cavalieri di San Pasquale e Unasp Acli, la rievocazione storica della cavalcata dei Magi e del Presepe Vivente. Alla manifestazione, giunta alla X edizione, prenderanno parte una moltitudine di figuranti che metteranno in scena diversi contesti della vita quotidiana di Betlemme di duemila anni fa con scene relative agli antichi mestieri. Concluderà la rappresentazione del Grade Evento, ... Leggi la notizia su anteprima24

