Wanda Nara spiega: "Al GF Vip per farmi conoscere soprattutto dalle donne" - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesca Galici Lunga intervista di Wanda Nara al settimanale Grazia, al quale ha spiegato perché ha scelto di accettare la proposta di fare l'opinionista al Grande Fratello Vip in partenza il prossimo 8 gennaio Divisiva, istrionica, determinata, sensuale ma, soprattutto, mai banale. Wanda Nara è questo e molto altro, lo dimostra la timeline della sua vita, lo dimostra la capacità di riuscire a sopravvivere in un mondo maschile e maschilista come quello del calcio. Da anni, la bionda argentina domina sui colleghi uomini dall'alto dei suoi tacchi a spillo, stretta nei tailleur che ne risaltano la femminilità, alla quale non rinuncia mai. Ora per lei è tempo di farsi conoscere davvero anche dal pubblico femminile ed è per questo che ha accettato l'offerta di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip. Wanda Nara sarà opinionista del reality di Canale5 in partenza il ... Leggi la notizia su ilgiornale

