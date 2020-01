Volkswagen: in discussione con consumatori tedeschi su dieselgate per accordo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Berlino, 2 gen. (Adnkronos/Dpa) – Volkswagen ha avviato una discussione con Vzbv, l’associazione tedesca dei consumatori, per trovare un accordo nell’ambito del ‘dieselgate’ e risolvere la controversia. “Le discussioni sono appena iniziate e niente garantisce che si concluderanno con un accordo”, sottolinea la casa automobilistica tedesca. “Le due parti hanno convenuto che le discussioni resteranno riservate”. L’obiettivo comune di Vzbv e Volkswagen “è una soluzione pragmatica nell’interesse dei clienti”, sottolinea ancora.Dopo le rivelazioni sul software, che tra il 2009 e il 2015, modificava i dati sulle emissioni dei motori diesel, oltre 440 mila clienti in Germania, hanno chiesto un risarcimento a Volkswagen. Il procedimento giudiziario è attualmente all’esame della Corte di Appello di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

