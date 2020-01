Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 17:45 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Viabilità DEL 2 GENNAIO 2020 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA PIU’ AVANTI SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ANAGNINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE Roma NORD, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma-TERAMO E A SUD, ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E CASSINO, IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI PROCEDE A RILENTO DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE. SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE POMEZIA PROSEGUENDO VERSO SUD, SEMPRE SULLA PONTINA E SEMPRE PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE, IN ... Leggi la notizia su romadailynews

