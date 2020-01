ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, incendi in Australia: persone in fuga, 17 i dispersi (Di giovedì 2 gennaio 2020) UltimE NOTIZIE, Ultim'ora oggi: continuano i disagi in Australia a seguito degli incendi che ormai da giorni stanno bruciando ettari di terra, 2 gennaio, Leggi la notizia su ilsussidiario

LucaCisternino1 : RT @TgrRai: #Milano, i #vigilidelfuoco aggrediti nel fortino della malavita mentre cercano di spegnere un #incendio, Ultime notizie in #Buo… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 07:10: romadailynews radiogiornale una Buongiorno… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -