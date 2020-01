Titoli Stato: spread in leggero rialzo a 162 punti base (Di giovedì 2 gennaio 2020) Milano, 2 gen. (Adnkronos) – Lo spread è in debole rialzo alla riapertura degli scambi dopo due giorni di stop per le feste di Capodanno. Il differenziale tra Titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 162 punti (159 alla chiusura del 30 dicembre scorso), con rendimento del decennale a quota 1,44%. L'articolo Titoli Stato: spread in leggero rialzo a 162 punti base CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

