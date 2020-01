Rigopiano, le scuse dell’ex capo della Mobile di Pescara ai familiari delle vittime: “Lotta invereconda tra pezzi dello Stato” (Di giovedì 2 gennaio 2020) C’è un quarto carabiniere indagato nell’ambito dell’indagine sul disastro di Rigopiano. Secondo quanto riporta il Messaggero si tratta del tenente colonnello Massimiliano Di Pietro all’epoca dei fatti comandante del nucleo investigativo. L’iscrizione è avvenuta nell’ambito degli accertamenti relativi alla gestione delle telefonate del cameriere Gabriele D’Angelo dirette verso la prefettura il mattino del 18 gennaio 2017: al momento non è dato sapere le ipotesi di reato, ma gli altri tre carabinieri forestali indagati in questo filone lo sono per falso materiale e ideologico. Nei giorni scorsi, secondo quanto riporta l’Ansa, la difesa del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta avrebbe chiesto all’ufficiale di essere sottoposto a indagini difensive: il militare avrebbe a quanto pare chiesto di essere semmai ascoltato alla presenza dei pm che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

