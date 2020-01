Oroscopo del giorno 2 gennaio 2020. La Luna è in Acquario (Di giovedì 2 gennaio 2020) Oroscopo del giorno 2 gennaio. Con la Luna in Acquario, le previsioni delle stelle segno per segno. Vediamo i più fortunati. Ariete Oggi siete l’immagine della ragione. Scegliete il consiglio di un amico o di un parente, cosa insolita per voi. Modulando le vostre esigenze con quelle degli altri, filate d’amore e d’accordo. Prendetene atto. … L'articolo Oroscopo del giorno 2 gennaio 2020. La Luna è in Acquario proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

NicolaPorro : Il 2020 è appena cominciato, cosa ci riserverà? La previsione politicamente scorretta di @editoreruggeri sull’… - volpatosonia : Oroscopo del giorno: Una persona ti sorprende. Evita un incontro pericoloso. Buongiorno??oggi si ricomincia... e… - LuciaMosca1 : (Oroscopo del giorno dopo: venerdì 3 gennaio 2020) Segui su: La Notizia - -