Napoli-Inter, a rischio la presenza di D'Ambrosio per i nerazzurri (Di giovedì 2 gennaio 2020) Napoli già al lavoro in vista della sfida contro l'Inter. In casa nerazzurra c'è ancora attesa per capire se D'Ambrosio riuscirà ad essere della partita In questi giorni aveva destato preoccupazione il suo stop in allenamento, questa mattina la società ha fatto sapere che si tratta di un risentimento muscolare, che sarà rivalutato nei prossimi giorni. "Nella mattinata di oggi Danilo D'Ambrosio è stato sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana",

