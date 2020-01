Moviola semiseria del fallo di frustrazione di Papa Francesco (Di giovedì 2 gennaio 2020) E dunque da oltre ventiquattr’ore non si parla d’altro: il Var sarebbe dovuto intervenire per sanzionare la brutta reazione di Jorge Bergoglio sulla fedele di origine asiatica andata in scena negli ultimi minuti del 2019, qualche istante dopo la celebrazione del Te Deum la sera del 31 dicembre? https://youtu.be/9-FIP7ovwq4 Rivediamo le immagini su YouTube, dove il Papa manesco è la seconda chiave più ricercata dopo “Papa loves mambo” (evidentemente avanzo di qualche veglione di Capodanno). Ci soffermiamo in particolare sul video dalla titolazione più efficace, senza dubbio il secondo, “Papa Francesco SCHIAFFO, SI INCAZZA” (tutto maiuscolo, con quella virgola squisitamente giornalistica). La donna lo sta puntando, come il difensore navigato non perde mai di vista il centravanti sui calci d’angolo. Lo attende con le mani giunte e lo sguardo concentrato, ma quando lo ... Leggi la notizia su wired

