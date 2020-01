Monte Carnevale, M5S diviso in due fronti contrapposti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – Due fronti contrapposti sulla nuova discarica a Monte Carnevale rischiano di far esplodere la maggioranza del M5s al Comune di Roma: da un lato gli intransigenti ad ogni tipo di impianto nel territorio della Capitale. Dall’altro i possibilisti, che pero’ si oppongono strenuamente alla scelta di Monte Carnevale, nella valle Galeria, in quanto area gia’ pesantemente sfruttata per decenni a causa della presenza della discarica di Malagrotta e della raffineria. Nel gruppo degli intransigenti si trovano il presidente della commissione Ambiente, Daniele Diaco, e i consiglieri Andrea Coia e Monica Guerrini. Dopo anni di battaglie contro tutti i tipi di impianti, e’ questo il loro ragionamento, il M5s non puo’ essere il primo soggetto politico nella storia recente di Roma ad autorizzare una discarica. Nel fronte contrapposto, quello piu’ realista ... Leggi la notizia su romadailynews

