Mercato Napoli – Lobotka, Amrabat, Rrahmani, Koutris, ed altro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Napoli Mercato – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo sono intervenuti vari opinionisti per palare del Napoli e del Mercato del club azzurro con particolare riferimento a Lobotka, Amrabat, Rrahmani, Koutris e Lobotka. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net Chiariello: “Riparte il calcioMercato ed ognuno fa il suo colpo: Kulusevski, Ibrahimovic, Vidal…” Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Riparte il calcioMercato e qualcuno porta a casa risultati importanti. Il primo arriva dalla Juve con un nome dalle grandi prospettive: Kulusevski, chissà se riuscirà la Juve a farlo suo adesso o dovrà aspettare la fine della stagione. L’Inter fatica: tra dispetti e giri di Mercato, è difficile, arriverà Vidal? Altra avversaria, il Milan, prende Ibrahimovic. Intanto in Inghilterra, ... Leggi la notizia su forzazzurri

CorSport : '#Napoli, #Lobotka a un passo: arriva in prestito con diritto di riscatto' - CorSport : #Napoli, non solo #Lobotka: si tratta anche #Koutris ?? - CulturePSG : Allan va prolonger au Napoli (Il Mattino) -