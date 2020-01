LIVE Calciomercato, DIRETTA 2 gennaio: trattative e affari. Juventus: Dejan Kulusevski alle visite mediche, a breve la firma! apoli su Vertonghen (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44 INTER – Giornata no per i nerazzurri: secondo quanto riportato da TMW, si starebbe allontanando anche Eriksen, questa volta per volere della stessa società meneghina. Servirebbero infatti 20 milioni sul’unghia per averlo subito. 10.12 NAPOLI – Secondo SportMediaset si starebbe scatenando una corsa a due tra i partenopei e gli olandese dell’Ajax per il cartellino di Vertonghen, in procinto di lasciare il Tottenham in questa sessione di mercato. 09.41 INTER – Si apre oggi il mercato invernale, ma non arriverà il primo colpo dei nerazzurri: secondo 90min.com infatti, si allontana Arturo Vidal. Distanza tra domanda ed offerta, si raffredda la pista che porta al cileno. 09.22 Juventus – Dejan Kulusevski, secondo quanto scritto da TMW è già a Torino e sta per effettuare le visite mediche, che dovrebbero ... Leggi la notizia su oasport

RedazioneFM : RT @SpecialeMercato: Segui in diretta con noi tutte le news, i rumors, le trattative di #calciomercato - - SpecialeMercato : Segui in diretta con noi tutte le news, i rumors, le trattative di #calciomercato - - sportli26181512 : Milan, il ritorno di Ibrahimovic LIVE: alle 11 l'arrivo a Linate: L'attesa è finita, il Milan è finalmente pronto a… -